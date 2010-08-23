-PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 26'YA ÇIKTI PARAÇİNAR (A.A) - 23.08.2010 - Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Güney Veziristan'da bir dini okulun içindeki camiye düzenlenen saldırıda 40'tan fazla yaralının bulunduğu belirtildi. Okulun müdürü, eski milletvekili Mevlana Nur Muhammed'in de ölenler arasında olduğu bildiriliyor. Camideki saldırıdan önce de, Kurram aşiret bölgesinde bir okulda bomba patladığı, 7 kişinin öldüğü açıklandı. Patlamanın, bölgenin önde gelenlerinin okul binasının mülkiyetine ilişkin anlaşmazlıkla ilgili yaptıkları toplantı sırasında olduğu, bunun bir terörist saldırı mı, yoksa sözkonusu tartışmaya ilişkin mi olduğunun henüz bilinmediği bildirildi.