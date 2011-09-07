-Pakistan'da ölü sayısı 23'e çıktı KETTA (A.A) - 07.09.2011 - Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde düzenlenen iki intihar saldırısında ölenlerin sayısı 23'e çıkarken, 60 kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, Belucistan'daki sınır birliklerinin komutan yardımcısı Faruk Şehzad'ın evinde düzenlenen saldırıda ölenler arasında Şehzad'ın eşi ile 8 askerin bulunduğunu belirtti. Polisin daha önce yaptığı açıklamada, iki intihar bombacısının düzenlediği saldırılardan birinin Şehzad'ın otomobilinin yakınında, diğerinin ise evinin içinde düzenlediği ve olayda 15 kişinin öldüğü bildirilmişti.