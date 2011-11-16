-Pakistan'da ölü sayısı 18'e yükseldi İSLAMABAD (A.A) - 16.11.2011 - Amerikan insansız uçaklarının, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Güney Veziristan'da düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Bir istihbarat yetkilisi, sabahın erken saatlerinde Güney Veziristan'ın Sararogha bölgesinde bulunan Bobar köyündeki bir hedefe iki Amerikan insansız uçağından atılan dört füzenin 18 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Yetkili, bölgenin Taliban ve El Kaide militanlarının yuvalandığı yerlerin başında geldiğini ve saldırıda ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini bildirdi. ABD'nin Kuzey Veziristan bölgesine düzenlediği dünkü füze saldırısında da altı kişi ölmüştü.