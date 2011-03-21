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Dünya

PAKİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 45'E YÜKSELDİ KETTA (A.A)

21 Mart 2011 14:20

-PAKİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 45'E YÜKSELDİ KETTA (A.A) - 21.03.2011 - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamalarında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi. Yetkililer, eyaletin başkenti Ketta'nın 40 kilometre doğusundaki madende meydana gelen üç patlama sırasında madende 50'den fazla madencinin bulunduğunu belirtti. Yetkililer, 45 madencinin hayatını kaybettiği madenden şimdiye kadar 25 işçinin cesedinin çıkarıldığını ifade etti. Pakistanlı maden müfettişi İftihar Ahmed, madenin tehlikeli olduğu konusunda iki hafta önce uyarıda bulunulduğunu, ancak uyarıların gözardı edildiğini söylemişti. Pakistan'da 184 milyar tondan fazla kömür madeni rezervinin bulunduğu, yıllık üretimin ise sadece 4 milyon ton olduğu, üretilen kömürün çoğunun ise tuğla fırınlarında kullanıldığı belirtiliyor.  

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