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Dünya

PAKİSTAN'DA OKULA BOMBALI SALDIRI İSLAMABAD (A.A)

09 Mart 2011 10:11

-PAKİSTAN'DA OKULA BOMBALI SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 09.03.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Derra Adem Hel bölgesinde devlete ait bir okula bombalı saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, saldırının sabah saatlerinde olması nedeniyle can kaybı olmadığını fakat okulun kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Dara Adem Hel bölgesinde dün de Taliban militanları bir okula bombalı saldırı düzenlemişti. Pakistan'ın Hayber Paktunva Eyaletinin Afganistan sınırındaki bölgelerinde çocukların devlet okullarına gitmesine karşı çıkan Taliban militanları, son iki yılda 500'den fazla okula bombalı saldırı gerçekleştirmişti.

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