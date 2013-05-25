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Dünya

Pakistan’da okul servisinde patlama: 18 ölü

Pakistan’ın Gujrat kentinde bir okul servisindeki sıvılaştırılmış doğalgaz tüpünün patlaması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

25 Mayıs 2013 14:35

Gujrat’ın Mogoval kasabasında 25 kişiyi taşıyan okul servisinde meydana gelen patlama sonucu bir öğretmen ve 18 öğrenci yanarak can verdi.

Patlamada hayatını kaybeden öğrencilerin 8 ile 12 yaşları arasında olduğu belirtilirken, patlamada yaralanan 6 öğrencinin hastahaneye sevk edildiği bildirildi.

Araç sürücüsünün yangın çıktıktan sonra kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan, Pakistan’ın kuzeybatısındaki Kohat’ta polis konvoyunun pusuya düşürülmesi sonucu 7 polis hayatını kaybetti. Pusu sonrası polislerle militanlar arasındaki çatışmada ise 15 militan öldürüldü.

Saldırıyı bölgede etkinliğini arttırmak isteyen Taliban militanlarının düzenlediği ifade ediliyor.

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