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Dünya

Pakistan'da okul aracına saldırı: 5 ölü PEŞAVER (A.A)

13 Eylül 2011 15:26

-Pakistan'da okul aracına saldırı: 5 ölü PEŞAVER (A.A) - 13.09.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısında silahlı kişilerin öğrencileri taşıyan otobüse açtığı ateşte 5 kişi öldü. Polis yetkililerinden Ecaz Han, Peşaver kentinin 30 kilometre güneyindeki Matanni bölgesinde düzenlenen saldırıda 4 çocuk ve şoförün öldüğünü belirtti. Silahlı kişilerin otobüse ateş açtığını ve roket attığını belirten Han, aracın neden hedef alındığının araştırıldığını söyledi. Özel bir okulda okuyan 9-14 yaşındaki 4 çocuk ile şoförün öldüğü, 5 çocuğun yaralandığı bildirildi.

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