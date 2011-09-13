-Pakistan'da okul aracına saldırı: 5 ölü PEŞAVER (A.A) - 13.09.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısında silahlı kişilerin öğrencileri taşıyan otobüse açtığı ateşte 5 kişi öldü. Polis yetkililerinden Ecaz Han, Peşaver kentinin 30 kilometre güneyindeki Matanni bölgesinde düzenlenen saldırıda 4 çocuk ve şoförün öldüğünü belirtti. Silahlı kişilerin otobüse ateş açtığını ve roket attığını belirten Han, aracın neden hedef alındığının araştırıldığını söyledi. Özel bir okulda okuyan 9-14 yaşındaki 4 çocuk ile şoförün öldüğü, 5 çocuğun yaralandığı bildirildi.