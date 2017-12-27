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Dünya

Pakistan'da offshore şirketlere soruşturma

Panama Belgeleri ile açığa çıkan söz konusu şirketlerin sahipleri arasında eski Başbakan Navaz Şerif de bulunuyordu

27 Aralık 2017 02:59

Pakistan'da Ulusal Hesap Verilebilirlik Bürosu (NAB), Panama Belgeleri'nde adı geçen vatandaşlarının üzerine kayıtlı offshore şirketler hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Pakistan'da yayın yapan Express News gazetesinin haberine göre, NAB Başkanı Yargıç Cavit İkbal, aralarında siyasetçi ve bürokratların da olduğu Pakistan vatandaşlarına ait Panama ve İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı 435 şirketin hesaplarının incelenmesini istedi.

Yargıç İkbal, Pakistan Merkez Bankası, Federal Gelir İdaresi, Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Federal Soruşturma Bürosu ile diğer ilgili kurumlardan firmalar hakkında bilgi toplanmasını talep etti.

Varlıkları, Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumunun yayımladığı "Panama Belgeleri" ile açığa çıkan söz konusu şirketlerin sahipleri arasında eski Başbakan Navaz Şerif de bulunuyordu. Şerif'in hem Panama'da hem de Virgin Adaları'nda adına kayıtlı şirketler olduğu ortaya çıkmıştı.

Ülkede 3 dönem başbakanlık görevini yürüten Şerif, söz konusu şirketleri mal varlığı bildiriminde belirtmediği gerekçesiyle geçen temmuz ayında Yüksek Mahkeme tarafından görevinden alınmıştı.

Nisan 2016'da yayımlanan Panama Belgeleri'nde, aralarında eski ve halen görevdeki 11 devlet ve hükümet başkanının da olduğu 140 siyasetçi hakkında bilgiler yer alıyordu.

Belgelerin açıklanmasının ardından İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson görevinden istifa etmiş, babası adına kayıtlı offshore şirketinde büyük miktarda hisse sahibi olduğu ortaya çıkan İngiltere Başbakanı David Cameron da eleştirilere maruz kalmıştı.

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