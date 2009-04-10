T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan’da NATO tankerlerine bombalı saldırı

10 Nisan 2009 03:00



Pakistan'da, Afganistan'daki NATO birliklerine yakıt ikmali için kullanılan 6 tanker, bombalı saldırıda tahrip edildi.

Pakistanlı polis yetkilileri, kuzeybatıdaki Peşaver yakınlarında bulunan Çamkani bölgesinde 30 kadar yakıt yüklü tanker bulunduğunu, bu sabah bir bombanın patlaması sonucu çıkan yangında 6 tankerin kullanılamaz hale geldiğini söylediler.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı, ancak Pakistan'daki Taliban militanları sık sık uluslararası güce ait depolara saldırı düzenliyor.

Afganistan'daki uluslararası güç, erzak ve yakıt ikmalinin bir bölümünü Pakistan üzerinden yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24