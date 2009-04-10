Pakistan’da NATO tankerlerine bombalı saldırı





Pakistan'da, Afganistan'daki NATO birliklerine yakıt ikmali için kullanılan 6 tanker, bombalı saldırıda tahrip edildi.



Pakistanlı polis yetkilileri, kuzeybatıdaki Peşaver yakınlarında bulunan Çamkani bölgesinde 30 kadar yakıt yüklü tanker bulunduğunu, bu sabah bir bombanın patlaması sonucu çıkan yangında 6 tankerin kullanılamaz hale geldiğini söylediler.



Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı, ancak Pakistan'daki Taliban militanları sık sık uluslararası güce ait depolara saldırı düzenliyor.



Afganistan'daki uluslararası güç, erzak ve yakıt ikmalinin bir bölümünü Pakistan üzerinden yapıyor.

