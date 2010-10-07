-PAKİSTAN'DA NATO KONVOYUNA YENİ SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 06.10.2010 - Pakistan'daki NATO ikmal kamyonları yeni bir saldırıya hedef oldu. Polis yetkilileri, silahlı kişilerin, ülkenin kuzeybatısında Afganistan'daki NATO askerlerine ikmal maddeleri taşıyan 10 kamyona saldırarak ateşe verdiklerini söyledi. Saldırının, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Anne Patterson'ın, NATO helikopterlerinin Pakistan'a düzenlediği sınır ötesi operasyonda 2 Pakistanlı askerin öldürülmesi konusunda özür dilemesinin ardından gelmesi dikkati çekti. Pakistan'da son 5 gün içinde NATO'ya ikmal sağlayan araçlara düzenlenen saldırılarda 70'den fazla yakıt tankeri ve TIR ateşe verildi. Afganistan'da 160 binden fazla askeri bulunan ABD ve NATO birliklerine ikmalin yüzde 80'i Pakistan üzerinden sağlanıyor.