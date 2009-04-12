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Dünya

Pakistan’da NATO kamyonlarına saldırı

12 Nisan 2009 15:20

Pakistan'da, Taliban militanlarının Afganistan'daki NATO birliklerine erzak götürmek için kullanılan kamyonlara düzenlediği saldırılarda 11 araç tamamen zarar gördü.

Polis yetkilileri, kuzeybatıdaki Peşaver yakınlarında bulunan 2 depoya düzenlenen saldırıda molotofkokteylerinin kullanıldığını söyledi.

Polis yetkilisi Abdül Gafur, "Bu sabah Pak-Afgan ve Fazal-Rabi depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. NATO'ya ait 11 kamyon kullanılamaz hale geldi" dedi.

Pakistan'da bu tür saldırıların sıklaştığı belirtiliyor. Afganistan'daki uluslararası güç, erzak ve yakıt ikmalinin bir bölümünü Pakistan üzerinden yapıyor.

Taliban militanları, geçen yazdan beri NATO'nun depolarını hedef alan saldırıları artırdı.

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