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Dünya

PAKİSTAN'DA MUSON YAĞMURLARI: 9 ÖLÜ KETTA (A.A)

09 Ağustos 2011 11:41

-PAKİSTAN'DA MUSON YAĞMURLARI: 9 ÖLÜ KETTA (A.A) - 09.08.2011 - Pakistan'ın orta kesimindeki Pencap eyaletinde, Muson yağmurları nedeniyle 9 kişinin öldüğü bildirildi. Bir hükümet yetkilisi televizyonlara yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir günde 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkili, can kayıplarının genellikle çatı çökmesi ve elektrik akımına kapılma nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Pencap'ta birçok yol ve köprünün sular altında kaldığı belirtilirken, hükümetin geçen yıla benzer felaketlerin yaşanmaması için bazı kritik bölgelerde alarm verdiği kaydedildi.

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