Pakistan'da Benazir Butto suikastına bakan savcı suikaste uğradı!

Pakistan’ın eski Başbakanı Benazir Butto’nun suikastini inceleyen özel savcı Chaudhry Zulfikar vurularak öldürüldü.

Bir ticari taksinin içinden Zulfikar'ın başına, omuzlarına ve gögsüne ateş açıldığını dile getiren Ishaq, kontrolünü kaybeden Savcı'nın yoldan geçen bir kadına çarptığını kaydetti.

Polis yetkililerinden Mohammed Rafiq ise Zulfikar'ın koruması Farman Ali'nin ateşe karşılık verirken yaralandığını, çatışmada saldırganlardan birinin de yaralanmış olabileceğini söyledi.

Zulfikar, ülkenin eski Başbakanı Benazir Butto'ya 2007'de gerçekleştirilen suikast ile ilgili başlatılan soruşturmada da görev yapmıştı.