T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da Benazir Butto suikastına bakan savcı suikaste uğradı!

Polis yetkilisi Muhammed Ishaq, Zulfikar'ın aracıyla mahkemeye giderken silahlı kişi veya kişilerce uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı

03 Mayıs 2013 12:43

Pakistan’ın eski Başbakanı Benazir Butto’nun suikastini inceleyen özel savcı Chaudhry Zulfikar vurularak öldürüldü.

Bir ticari taksinin içinden Zulfikar'ın başına, omuzlarına ve gögsüne ateş açıldığını dile getiren Ishaq, kontrolünü kaybeden Savcı'nın yoldan geçen bir kadına çarptığını kaydetti.

Polis yetkililerinden Mohammed Rafiq ise Zulfikar'ın koruması Farman Ali'nin ateşe karşılık verirken yaralandığını, çatışmada saldırganlardan birinin de yaralanmış olabileceğini söyledi.

Zulfikar, ülkenin eski Başbakanı Benazir Butto'ya 2007'de gerçekleştirilen suikast ile ilgili başlatılan soruşturmada da görev yapmıştı.    

ETİKETLER

chaydhry zulfikarpakistanpervez müşerrefdavasavcısuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24