T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da 'mültecilere' saldırı: 41 ölü

Pakistan'da, Taliban operasyonları yüzünden evlerinden olanların başvuru yaptığı mülteci merkezine bombalı saldırı düzenlendi.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Pakistan'da kuzeybatıda teröristlere karşı düzenlenen harekattan kaçan mültecilerin bulunduğu kampa düzenlenen iki intihar saldırısında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.





Pakistanlı yetkililer, burka giymiş iki bombacının Afganistan sınırı yakınlarındaki Host bölgesinin Kaça Pukka kampında kendilerini havaya uçurması sonucu 62 kişinin de yaralandığını söyledi.


Yetkililer, bazı zamanlar yabancı insani yardım kuruluşları tarafından da kullanılan kamptaki saldırıyla ilgili çelişkili bilgiler geldiğini, bazı görgü tanıklarının saldırının gıda dağıtımında düzenlendiğini söylediğini, bazılarınınsa mülteciler kamp başvurusu yaptığı sırada düzenlendiğini ifade ettiğini kaydetti.


Kamptakilerin çoğunun, ordunun geçen yılın sonundan beri militanlarla savaştığı Orakzai bölgesinden kaçan kişiler olduğu belirtiliyor.


Kamptaki intihar saldırılarını şimdiye kadar üstlenen olmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24