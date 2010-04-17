Pakistan'da 'mültecilere' saldırı: 41 ölü

T24 -

Pakistanlı yetkililer, burka giymiş iki bombacının Afganistan sınırı yakınlarındaki Host bölgesinin Kaça Pukka kampında kendilerini havaya uçurması sonucu 62 kişinin de yaralandığını söyledi.Yetkililer, bazı zamanlar yabancı insani yardım kuruluşları tarafından da kullanılan kamptaki saldırıyla ilgili çelişkili bilgiler geldiğini, bazı görgü tanıklarının saldırının gıda dağıtımında düzenlendiğini söylediğini, bazılarınınsa mülteciler kamp başvurusu yaptığı sırada düzenlendiğini ifade ettiğini kaydetti.Kamptakilerin çoğunun, ordunun geçen yılın sonundan beri militanlarla savaştığı Orakzai bölgesinden kaçan kişiler olduğu belirtiliyor.Kamptaki intihar saldırılarını şimdiye kadar üstlenen olmadı.