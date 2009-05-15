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Dünya

Pakistan'da mülteci dramı büyüyor

Pakistan'da iki haftadır süren çatışmalardan kaçmak zorunda kalan sivillerin sayısının bir milyona yaklaştığı bildirildi.

15 Mayıs 2009 03:00

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'da iki haftadır süren çatışmalardan kaçmak zorunda kalan sivillerin sayısının bir milyona yaklaştığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcüsü William Spindler basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün 2 Mayıstan bu yana mülteci olarak kaydedilenlerin sayısının 987 bini aştığını belirterek, çatışmalardan kaçan sivillerin sayısının artacak gibi göründüğünü kaydetti.

Spindler, her saat birlerce kişinin BM'nin karşılama noktalarına gelerek mülteci olarak kendini kaydettirdiğini söyledi.

Pakistan ordusunun 2002'den bu yana Afganistan sınırında Pakistanlı ve Afgan Taliban mensuplarıyla El Kaide'nin yabancı savaşçılarına yönelik operasyonları yüzünden de sınırdaki aşiret bölgelerinden yaklaşık 500 bin kişi güvenli yerlere kaçmıştı.

Bu arada, Pakistan'ı ziyaret etmekte olan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, eğer büyük çapta yardım sağlanmazsa krizin çok sayıda insanı etkileyeceği uyarısında bulundu.

Guterres, uluslararası topluma yüz milyonlarca dolar yardım toplanması çağrısı yaptı. (AA)

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