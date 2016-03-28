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Dünya

Pakistan'da muhalif Kadri'nin idamının ardından protestolar devam ediyor

Eski vali Tasir’i 'İslam dini hakaret yasalarına riayet etmeme' gerekçesiyle öldüren Kadri, geçen ay idam edilmişti

28 Mart 2016 18:36

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kamu binalarının bulunduğu Kırmızı Bölge olarak adlandırılan kısımda, eski Pencap Valisi Selman Tasir’i öldüren yakın koruması Mümtaz Kadri’nin idam edilmesini protesto eden kalabalığa Pakistan ordusu müdahale etti. Yaklaşık on bin kişi parlamento önüne yürüyüşe geçti ve burada protestoların büyümesi üzerine hükümet Pakistan ordusundan protestoları durdurması için yardım istedi. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre,
İslamabad’ın çeşitli bölgelerinde geceden bu yana süren gösterilerde, kamyonetler ateşe verildi, metrobüs istasyonları tahrip edildi. Molotof kokteyli fırlatan göstericiler, polis barikatlarını ateşe verdi. Protestocuların Meclis binasına yürümesi üzerine harekete geçen Pakistan ordusu ile eylemciler arasında çatışmalar devam ediyor. 

Göstericiler, "Hz. Muhammed'e hakareti cezalandıran yasaların sıkı biçimde uygulanmasını ve idam edilen Kadri'nin şehit sayılarak adına bir günün resmi tatil ilan edilmesini" talep etti.

Bu arada dün güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbedede protestocuların bazı basın mensuplarına da saldırdığı bildirildi. Göstericilerin, gazetecilere saldırısının, olaylara yer vermeyen yerel medyayı protesto etmek amaçlı olduğu belirtildi.

Kadri, 20 Şubat'ta idam edilmiş, 1 Mart'ta Ravalpindi kentinde düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katılmıştı.


 

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