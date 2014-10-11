Pakistan'da mitingde izdiham çıktı; en az 7 kişi öldü

Pakistan'ın güneyinde Multan kentinde düzenlenen mitinginde meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümet karşıtı geçen 1.5 aydır protesto gösterileri düzenleyen Pakistan Adalet Hareketi (PTİ) Başkanı İmran Han, bugün Multan kentinde onbinlerece taraftarının katıldığı mitingde halka hitap etti.

Hitap sonrası halk mitiginde çıkan izdiham sonucu çok sayıda ölü ve yaralananların olduğu belirtildi. Nişter Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 7 kişinin öldüğünü açıklayan Dr. Aşik, 40 kişinin hala tedavi altında olduğunu belirtti.