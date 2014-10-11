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Dünya

Pakistan'da mitingde izdiham: 7 ölü 40 yaralı

Pakistan Adalet Hareketi Başkanı İmran Han, dün Multan kentinde on binlerce taraftarının katıldığı mitingde halka hitap etti

11 Ekim 2014 11:14

Pakistan'ın güneyinde Multan kentinde düzenlenen mitinginde meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümet karşıtı geçen 1.5 aydır protesto gösterileri düzenleyen Pakistan Adalet Hareketi (PTİ) Başkanı İmran Han, dün Multan kentinde on binlerce taraftarının katıldığı mitingde halka hitap etti.

Hitap sonrası halk mitinginde çıkan izdiham sonucu çok sayıda ölü ve yaralananların olduğu belirtildi. Nişter Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 7 kişinin öldüğünü açıklayan Dr. Aşik, 40 kişinin hala tedavi altında olduğunu belirtti.

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