-Pakistan'da militanlar kontrol noktasına saldırdı PEŞAVER (A.A) - 18.09.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber bölgesinde militanlar bir güvenlik noktasına saldırı düzenledi, çıkan çatışmada 10'u militan 15 kişi öldü. Hükümet yetkilisi Faruk Han, saldırının dün geç saatlerde Aka Hel bölgesinde düzenlendiğini, güvenlik güçleriyle yerel aşiret üyelerinin militanlarla girdiği çatışmada 10 militanın öldürüldüğünü belirtti. Han, militanların saldırısında 1 polisle, Taliban karşıtı 4 milisin öldüğünü söyledi. Kontrol noktasının, NATO'nun Afganistan'daki güçlere ikmal yaptığı güzergahta bulunduğu kaydedildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı, ancak Taliban militanları güvenlik güçleri ve aşiret üyelerini sıkça hedef alıyor.