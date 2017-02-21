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BBC Türkçe

Pakistan'da mahkeme binasına intihar saldırısı: En az 4 ölü

Pakistan'da bir mahkeme binasına yapılan saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, olayda yaralılar da olduğu bildiriliyor. Binaya girmeye çalışan üç intihar saldırganın öldürüldüğü belirtiliyor.

21 Şubat 2017 14:46

Pakistan'dan yetkililer, Çarseda eyaletindeki bir mahkeme binasına düzenlenen saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildiriyor.

Yerel medya kuruluşları, yetkililerin Tangi bölgesindeki binaya girmeye çalışan 3 intihar bombacısının öldürüldüğünü söylediklerini aktardı.

İntihar bombacılarının el bombaları ve silahlarla mahkemeye saldırdığı ve bir saldırganın kendini patlattığı, diğerlerinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Görgü tanığı Muhammed Şah Baz, Reuters haber ajansına "çok fazla" ölünün olduğunu söyledi.

Şah Baz, "Kantine doğru kaçtım ve hayatımı kurtarmak için bir duvardan tırmandım ama çok fazla insan ölmüştü ve yaralıydı" dedi.

Saldırıyı Taliban'dan ayrılan Cemaat-ül Ahrar örgütünün düzenlediği söyleniyor.

Reuters, grubun sözcüsü Esad Mansur'un saldırıyı üstlendiğini ve saldırının hala devam ettiğini söylediğini bildirdi.

Pakistan bugüne kadar 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği intihar saldırılarına hedef oldu.

kaybetmişti

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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