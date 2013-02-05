Pakistan'da Ladin'e karşı Disneyland yapılacak

Pakistan'da El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Abbotabad kenti dünyadaki "kötü imajı"nı silmek için 30 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Abbotabad'a küçük bir "Disneyland" inşa edilecek.



El Kaide lideri Usame bin Ladin'in 1 Mayıs 2011 yılında ABD özel komandolarının operasyonunda öldürüldükten sonra ismi terörle anılan Abbotabad kenti 30 milyon dolara dev bir eğlence parkı yapacak.

Önümüzdeki Mart ayında inşasına başlanacak eğlence parkı küçük bir Disneyland'ı andıracak. Parkta hayvanat bahçesi, macera kulübü, yamaç paraşütü, şelaleler ve turistlerin yemek yiyip dinlenebilecekleri lokantalar ve kafeler bulunucak.

İngiliz Sky News televizyonuna konuyla ilgili açıklama yapan Hayber-Pahtunhva Eyaleti Turizm Bakanı Seyid Akil Şah, Usame bin Ladin'in öldürülmesi sonrasında ismi terörle anılan Abbotabad'ın bu kötü imajını silmek için söz konusu yatırımı yapacaklarını söyledi.

Pakistan'ın başkenti İslabamad'a 120 kilometre uzaklıkta bulunan Abbotabad kenti, Himalaya dağlarının başladığı bir noktada bulunuyor. Bu nedenle Abbotabad kenti kış aylarında zengin Pakistanlıların uğrak yeri.

El Kaide lideri Usame bin Ladin 2011 Mayıs ayında ABD operasyonunda Abbotabad kentindeki evinde öldürüldü. Operasyon sonrası kentte El Kaide'nin izlerini tamamen ortadan kaldırmak için Ladin'in eşi ve çocuklarıyla birlikte kaldığı evi yerle bir edildi.