Pakistan'da Kuran'a hakarettiği gerekçesiyle bir kişi öldürüldü!

Pakistan'da Kuran'a hakaretle suçlanan bir kişi bir grup tarafından dövülerek öldürüldü. Saldırgan grup kurbanı polis karakoluna baskın yaparak linç etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre,görgü tanıkları öldürülen kişinin cesedinin yakıldığını söylüyor.İsmi açıklanmayan bu kişi, geceyi geçirdiği Dadu bölgesindeki bir camide yakılmış Kuran sayfaları bulunması ardından polise teslim edilmişti. Bundan bir kaç sat sonra saldırgan grup karakola baskın yaparak kurbanı linç etti. Bölgenin emniyet müdürü saldırının cep telefonlarıyla kaydedildiğini söylüyor. Saldırıyla ilişkili olarak 30 kişi gözaltına alındı. Beş polis memurunun da kurbanı koruyamadıkları için gözaltına alındıkları söyleniyor.