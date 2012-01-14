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Dünya

Pakistan'da kriz sonrası ilk toplantı İSLAMABAD (A.A)

14 Ocak 2012 10:28

-Pakistan'da kriz sonrası ilk toplantı İSLAMABAD (A.A) - 14.01.2012 - Ordu ile hükümet arasındaki son yılların en derin krizinin yaşandığı Pakistan'da hükümet ile askerler bugün, Savunma Komisyonu'nun toplantısında bir araya gelecek. Federal Savunma Bakanı Ahmed Muhtar gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Yusuf Rıza Gilani başkanlığında toplanacak Savunma Komisyonu toplantısına bazı bakanlar ile Ordu Komutanı Eşvak Kayhani, kuvvet komutanları ve ihtiyaç duyulması durumunda Pakistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed Suja Paşa'nın da katılacağını söyledi. Toplantının resmi gündemi ''NATO'nun Kasım ayında düzenlediği 24 askerin ölümüne neden olan hava saldırısı'' olarak açıklansada hükümete yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Micheal Mullen'e gönderilen askeri darbe olasılığına karşı yardım istenen mektubun ortaya çıkmasıyla meydana gelen krizin görüşüleceğine kesin gözüyle bakıyor. Bu arada, Başbakan Gilani, güven oylaması nedeniyle yaptığı bir konuşmada, milletvekillerinden ''demokrasi ve diktatörlük'' arasında seçim yapmaları çağrısında bulundu. Şahsına veya hükümete karşı destek istemediğini belirten Gilani, ''demokrasiye sahip çıkmanızı istiyorum'' dedi.

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