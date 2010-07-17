-PAKİSTAN'DA KONVOYA SALDIRI: 16 ÖLÜ PARAÇINAR (A.A) - 17.07.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısında sivil araç konvoyunu hedef alan silahlı militanlar 16 kişiyi öldürdü. Yerel yetkililer, sorunlu Kurram bölgesinde, Peşaver kentine doğru giden araçlara düzenlenen saldırıda yaralananlar da olduğunu kaydetti, ancak sayı belirtmedi. Son üç yıldır saldırıların, soygunların ve fidye için adam kaçırma olaylarının görüldüğü Kurram'da bu yıl güvenlik güçleri tarafından büyük çaplı operasyon düzenlenmişti. Militanların bozguna uğratıldığı açıklanırken, bölgeden şiddet haberlerinin gelmeye devam ettiğine dikkati çekiliyor.