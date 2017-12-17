Pakistan'da kiliseye intihar saldırısı; ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ülkenin güneybatısındaki eyaletin başkenti Ketta'da saldırganlar, bir kilisede pazar ayinindeki yüzlerce kişiyi hedef aldı. Eyaletin içişleri bakanı Sarfraz Bugti, iki saldırganın ayin sırasında kiliseye girdiğini, birinin girişte üzerindeki bombaları imha ettiğini, diğerinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Belucistan polis şefi Abdul Razzak Cheema, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıyı üstlenen olmadı.