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Dünya

Pakistan'da kiliselere bombalı saldırı: En az 10 ölü

Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırılarda en az 50 kişi de yaralandı

15 Mart 2015 18:04

Pakistan'ın Lahor kentinde iki kilise yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Hristiyan mahallesinde meydana gelen saldırılarda en az 50 kişi de yaralandı.Yerel medya bombaların kiliselerin kapısında patlatıldığını bildiriyor.

Şehrin Yuhanabad isimli bölgesindeki patlamalar yoğun bir saatte, birçok insan Pazar ayini için kiliselere geldiğinde gerçekleşti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Pakistan Talibanı'nın bir kolu olan Cematül Ahrar isimli grup saldırıyı üstlendi. Associated Press (AP) haber ajansı grubun iki intihar bombacısının saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı. Görgü tanıkları da intihar bombacıları olduğunu söylerken, yetkililer bunu henüz doğrulamadı.

Reuters'a konuşan Amir Mesih isimli bir görgü tanığı kiliselerin biri yakınlarında bir patlama duyduğunu ve hemen olay yerine koştuğunu anlattı.

"Güvenlik görevlisini kiliseye girmeye çalışan bir adamla itişirken gördüm" diyen Mesih, adamın kiliseye giremeyerek kendisini dışarda patlattığını söyledi.

Patlamaların ardından olay yerinde toplanan öfkeli bir kalabalık saldırıyla bağlantılı olduklarını düşündükleri iki kişiye saldırdı.

AP'ye konuşan Genel Müfettiş Yardımcısı Haydar Eşref, kalabalığın bir kişiyi yaktığını, bir diğerini ise linç etmeye çalıştığını söyledi.

Pakistan'ın ezici çoğunluğu Müslüman olan nüfusunun sadece yüzde 2'sini Hristiyanlar oluşturuyor.

2013 yılında Peşavar'da bir kilisede meydana gelen bombalı saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetmişti.

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