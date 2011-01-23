T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN'DA KAZA: 32 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

23 Ocak 2011 10:11

-PAKİSTAN'DA KAZA: 32 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 23.01.2011 - Pakistan'ın güneyindeki Nuriabad yakınlarında bir yolcu otobüsüyle petrol tankerinin çarpışması sonucu 32 kişi yanarak öldüğü bildirildi. Polis kaynaklarına göre, Karaçi'dan Sukkur kentine yolcu taşıyan otobüs, Nuriabad yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen petrol tankerine çarptı. Kazadan sonra alev alan otobüste bulunan 32 yolcu yanarak can verdi, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Karaçi-Sukkur yolunda, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları meydana geldi, Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24