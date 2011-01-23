-PAKİSTAN'DA KAZA: 32 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 23.01.2011 - Pakistan'ın güneyindeki Nuriabad yakınlarında bir yolcu otobüsüyle petrol tankerinin çarpışması sonucu 32 kişi yanarak öldüğü bildirildi. Polis kaynaklarına göre, Karaçi'dan Sukkur kentine yolcu taşıyan otobüs, Nuriabad yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen petrol tankerine çarptı. Kazadan sonra alev alan otobüste bulunan 32 yolcu yanarak can verdi, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Karaçi-Sukkur yolunda, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları meydana geldi, Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.