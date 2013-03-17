Pakistan'da kaza: 24 asker öldü

Pakistan'ın kuzeyindeki Kohistan'da askerleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 askerin öldüğü bildirildi.



Ordudan yapılan açıklamaya göre, Gilgit-Baltistan'ın Kohistan bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 24 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin, askerlerin cenazelerini uçurumdan çıkartmaya çalıştığı, yaralıların Svat'ki hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Pakistan'da yolların bozuk ve yetersiz olması nedeniyle meydana gelen kazalarda her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.