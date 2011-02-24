-PAKİSTAN'DA KARAKOLA SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 24.02.2011 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber'de bir karakola saldıran militanlar 5 askeri öldürdü. Yerel güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, Hayber'in Landi Kotal bölgesinde bir karakola ağır silahlarla saldıran militanların 5 askeri öldürdürdüğü, güvenlik güçlerinin karşı ateşi sonucu 1 militanın öldüğü bildirildi. Çatışmada çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği, bölgede geniş kapsamlı operasyonların başlatıldığı belirtildi.