T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN'DA KARAKOLA SALDIRI İSLAMABAD (A.A)

24 Şubat 2011 10:09

-PAKİSTAN'DA KARAKOLA SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 24.02.2011 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber'de bir karakola saldıran militanlar 5 askeri öldürdü. Yerel güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, Hayber'in Landi Kotal bölgesinde bir karakola ağır silahlarla saldıran militanların 5 askeri öldürdürdüğü, güvenlik güçlerinin karşı ateşi sonucu 1 militanın öldüğü bildirildi. Çatışmada çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralanarak  hastaneye sevk edildiği, bölgede geniş kapsamlı operasyonların başlatıldığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24