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Dünya

Pakistan'da 'kanlı' pazar yeri saldırısı

Pakistan'da bir pazar yerinde gerçekleşen saldırıda en az 80 kişi öldü. Yetkililer ölü saysının artmasından endişeli.

28 Ekim 2009 02:00

Taliban ile mücadelesi süren Pakistan son günlerin en kanlı saldırısını yaşadı. Peşaver'de bir pazar yerinde gerçekleşen saldırıda en az 80 kişi öldü.

İşte kanlı saldırı.../Video

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazar yerinde meydana gelen patlamada, en az 80 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Bölgedeki bir hastaneden yapılan açıklamada, ölü sayısının artacağı belirtildi.

Saldırı, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 3 günlük Pakistan ziyaretine denk geldi.

'Yeni bir sayfa açıyoruz'

Clinton ise, ilk kez geldiği Pakistan'ın başkenti İslambad'da temaslarına başlamadan önce yaptığı açıklamada, Pakistan'la ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

ABD'nin Pakistan ile ilişkilerinde yanlış anlamalar geliştiğini kaydeden Clinton, aralarında ekonomik yardımın güçlendirilmesi ve demokratik kurumların geliştirilmesinin bulunduğu "halkın ihtiyaçları" konusundaki ilişkilere yeniden yoğunlaşmayı taahhüt etti.

Pakistanlı yetkililerle görüşmelerinde ele alacağı konulardan birinin Afganistan olcağını belirten Clinton, 3 gün sürecek ziyareti sırasında birçok sivil yatırım anlaşması yapılacağını da belirtti.

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