Pakistan'da kadınlara yeni yasal koruma



Pakistan'ın 100 milyon nüfuslu Pencap eyaletinde kabul edilen yasa kadınların şiddete karşı korunmalarına karşı kapsamlı önlemler içeriyor.

Toplam 31 maddelik yasa meclisteki muhafazakar ve aşırı İslamcı milletvekillerinin yoğun itirazlarına rağmen onaylandı. Yasa, şiddete maruz kalan kadınların emniyet ve adli makamlara erişimine kolaylık sağlıyor. Ayrıca kadın haklarını iyileştirici bir takım uygulamalar da yasa ile teminat altına alınıyor.

Ancak kadın hakları savunucuları benzer bir yasanın 2013 yılında Sind eyaletinde kabul edildiğini, ama bugüne dek uygulanmadığını belirtiyor.

Pakistan'da kadına yönelik şiddet sık görülüyor. 2014 yılında ülkede binden fazla kadın şiddet nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uluslararası Kriz Grubu'nun 2015 yılı raporuna göre Pakistan'da kadınlar toplumsal önyargılar, ayrımcı yasalar ve devlet kurumlarında temsil edilememe gibi durumlardan dolayı mağdur oluyor.