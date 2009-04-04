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Dünya

Pakistan'da kaçak dramı

Pakistan'da, bir kamyonundaki konteyner içinde havasızlıktan boğularak ölen kaçak göçmenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

04 Nisan 2009 03:00

Pakistan'da, bir kamyonun arkasındaki konteyner içinde sınırı geçmeye çalışırken havasızlıktan boğularak hayatını kaybeden kaçak göçmenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

Pakistanlı polis yetkilisi Halid Mesud, daha önce 43 olarak açıklanan ölü sayısının 62 olduğunu söyledi.

Bir diğer yetkili Resul Bakşi de, Pakistan'a Afganistan'dan giriş yapan ve İran'a gitmekte olan araçta ölenlerin çoğunun Afgan olduğunu açıkladı.

Bakşi, polisin kamyonun arkasındaki metal konteyneri açtığında içinde 100'den fazla kişi bulduğunu, halen yaşayanlardan çoğunun şuurunun kapalı olarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Resul Bakşi, konteynerden çıkan kötü kokunun kaçaklardan bir kısmının birkaç gündür ölü olabileceklerini gösterdiğine dikkat çekti.

Hükümet yetkilisi Nesim Lari, daha önce yaptığı açıklamada, Afganistan'dan gelen kamyonun konteynerinde 43 ceset ile çoğu bilinci kapalı onlarca kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Lari, kamyonun Spin Boldak'tan yola çıktığını, insan kaçakçıları tarafından Pakistan'a getirilen kaçak göçmenlerin İran'a götürülmekte olduğunu belirtmişti.

Polis yetkilisi Abid Cedun da, konteynerde 100 civarında kişi olduğunu, ölenlerin sıkıca mühürlenmiş konteyner içinde havasızlıktan boğulduklarını bildirmişti.

Pakistan polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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