-PAKİSTAN'DA İŞÇİ KONVOYUNA SALDIRI PEŞAVER (A.A) - 20.01.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat bölgesinde bir petrol firmasının işçilerinin bulunduğu konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 2 kişi de kaçırıldı. Bölgedeki üst düzey yetkililerden Halid Umerzai, saldırıya uğrayanların, bir Macar petrol arama firması mensupları ve işçilerin tümünün Pakistanlı olduğunu söyledi. Afganistan sınırı yakınında bulunan Kohat'ta Taliban güçlerinin yanı sıra eşkıya çeteleri oldukça etkili durumda.