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Dünya

PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI İSLAMABAT (A.A)

06 Eylül 2010 10:20

-PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI İSLAMABAT (A.A) - 06.09.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısında bir karakola düzenlenen intihar saldırısında en az 8 polis öldü, 13 polis de yaralandı. Lakki Marat kasabasında bomba yüklü aracı kullanan intihar eylemcisinin karakola saldırı düzenlendiğini bildiren polis yetkilisi Abdül Rahim, olayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü kaydetti. Pakistan'da bir hafta içerisinde üçüncü kez intihar saldırısı düzenlenmiş oldu. Lahor ve Quetta'da Şiilere karşı düzenlenen intihar saldırılarında 100'e yakın kişi ölmüştü. Bu iki saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenmişti.

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