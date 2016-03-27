Pakistan'da lunaparka intihar saldırısı; en az 65 ölü, 280 yaralı

Pakistan’ın Lahor kentinde meydana gelen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 65 kişi öldü, 280'den fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu belirtildi. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif saldırının ardından ülke çapında 3 günlük yas ilan etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Reuters'ın haberine göre, patlama kent merkezinde bulunan Gülshan İkbal parkının yakınlarındaki lunaparkta meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 65 kişi yaşamını yitirdi. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 100'den fazla kişi de yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. BBC'nin Pakistan polisine dayandırdığı bilgiye göre saldırganın Lahor'un güneybatısındaki Gülşen-i İkbal Parkı'nda çocukların oyun oynadıkları bölgeye gelerek üzerindeki bombayı patlattığını açıkladı.

Bir görgü tanığı patlama sonrası parkta tam bir kaos yaşandığını ve izdiham çıktığını söyledi.

Al Jazeera muhabiri Kemal Hyder, tatil günlerinde Gülşan Parkı'na özellikle kadınlar ve çocukların yoğunlukla gittiğini ifade ederken, bugün Hristiyan toplumunun parkta Paskalya Yortusu'nu kutladığını belirtti.



"Hristiyanları hedef aldık"



Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif saldırının ardından ülke çapında 3 günlük yas ilan etti. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat ül Ahrar adlı grup üstlendi. Grubun sözcüsü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hristiyanları hedef aldık" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'dan kınama



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yazılı bir açıklamayla saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı, açıklamasında "Pakistan'ın Lahor şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda ölen Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerini kulllandı.

Erdoğan, " Pakistan Cumhurbaşkanı, dostum Memnun Hüseyin ve Pencap Eyaleti Başbakanı, kardeşim Navaz Şerif ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum" derken, Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu acı gününde de Pakistan'ın yanındadır. Tüm ülkelerin de Pakistan için aynı samimi tavrı göstereceklerini ümit ediyorum." diye devam etti.