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Dünya

Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

İntihar saldırısını henüz üstlenen olmadı

10 Nisan 2018 00:40

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Ketta şehrindeki sınır muhafızlarının devriye gezdiği sırada düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 kişinin hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan bilgilere göre, Pakistanlı yetkililer, ülkenin Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrinde devriye görevini yürüten sınır muhafızlarının aracının yanında bir teröristin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiklerini bildirdi.

Sivil Savunma Direktörü Aslam Tareen de 20-22 yaşlarında olan saldırganın 8 ya da 10 kilogramlık patlayıcı kullandığını kaydetti.

Tareen, yerel saatle 21.00 sularında gerçekleşen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 sınır muhafızının öldüğünü, yaralananların da bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, bu saldırı bölgede son bir haftada düzenlenen üçüncü saldırı oldu. Son olarak 2 Nisan'da düzenlenen iki saldırıda, aralarında Paskalya kutlamasına giden 4 Hristiyanın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları ise terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

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