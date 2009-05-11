T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

11 Mayıs 2009 12:03

Pakistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü.

Bomba yüklü aracın kuzeybatıdaki Peşaver şehriyle Darr Adem Hel kasabası arasındaki kontrol noktasında infilak ettirildiği belirtildi.

Saldırıda 4 siville güvenlik kuvvetlerinin bir mensubunun öldüğü, yaralananların da bulunduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.

Daha önce de birçok saldırının düzenlendiği bölge Afganistan sınırı boyunca uzanıyor ve burada aralarında El Kaide'ye mensup olanların da bulunduğu militanlar faaliyet gösteriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24