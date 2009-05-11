Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Pakistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü.



Bomba yüklü aracın kuzeybatıdaki Peşaver şehriyle Darr Adem Hel kasabası arasındaki kontrol noktasında infilak ettirildiği belirtildi.



Saldırıda 4 siville güvenlik kuvvetlerinin bir mensubunun öldüğü, yaralananların da bulunduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.



Daha önce de birçok saldırının düzenlendiği bölge Afganistan sınırı boyunca uzanıyor ve burada aralarında El Kaide'ye mensup olanların da bulunduğu militanlar faaliyet gösteriyor.

