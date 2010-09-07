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Dünya

PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: 45 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

07 Eylül 2010 14:37

-PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: 45 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 09.07.2010 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki aşiret bölgesi Mohmand'da bu sabah düzenlenen intihar saldırısında 45 kişi öldü. Yetkililer, intihar komandosunun ülkenin kuzeybatısındaki Mohmand'ın Yakaghund köyünde üst düzey bir yetkilinin bürosunun önünde insanlar toplandığı sırada kendini havaya uçurduğunu söyledi. Yetkililer, saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını belirtirken, patlamanın ardından bazı araçlarla 30 kadar dükkanın hasar gördüğü kaydedildi.

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