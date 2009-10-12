Pakistan'da intihar saldırısı: 41 ölü

Pakistan'da terörsitlerin bir askeri araca düzenledikleri bombalı intihar saldırısında şu ana kadar 41 kişinin öldüğü açıklandı.



Guardian'ın haberine göre Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Şangla bölgesinde gerçekleştirilen intihar saldırısında şu ana kadar ölen 41 kişinin yanısıra 45 kişinin yaralandığı da belirtildi.



Şangla Enformasyon Bakanı Mian Iftikhar Hüseyin konuyla ilgili yaptığı açıklamada ölenlerin arasında 6 askeri personelin bulunduğunu söyledi.



Saldırının son dönemde Pakistan'da gerçekleştirilen saldırılar dizisinin son halkası olduğu belirtilerek, El Kaide ve Taliban'ın kalesi olarak ülkenin güneyinde bulunan Vaziristan bölgesinde terör kamplarındaki terörsitlerin etkinliğinin de altı çizildi.



Bölgedeki terörsitlere karşı operasyonların sürdüğü ifade edildi.