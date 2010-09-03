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Dünya

PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: 28 ÖLÜ KETTA (A.A)

03 Eylül 2010 18:32

- PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: 28 ÖLÜ  KETTA (A.A) - 03.09.2010 - Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde düzenlenen intihar saldırısında 28 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, patlama öğleden sonra 03:05 sularında meydana geldi. Ketta'da Filistin halkının direnişine destek maksadıyla düzenlenen yürüyüşe 2 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi. Patlama yüzünden bölgede büyük izdiham yaşanırken, 4 basın mensubu da yaralandı.  Polisin bölgeyi kontrol altına aldığı ve muhtemel yeni saldırılar için bölgede güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.  Yetkililer, henüz saldırıyı üstlenen bulunmadığını açıkladı. 

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