- PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: 28 ÖLÜ KETTA (A.A) - 03.09.2010 - Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde düzenlenen intihar saldırısında 28 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, patlama öğleden sonra 03:05 sularında meydana geldi. Ketta'da Filistin halkının direnişine destek maksadıyla düzenlenen yürüyüşe 2 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi. Patlama yüzünden bölgede büyük izdiham yaşanırken, 4 basın mensubu da yaralandı. Polisin bölgeyi kontrol altına aldığı ve muhtemel yeni saldırılar için bölgede güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Yetkililer, henüz saldırıyı üstlenen bulunmadığını açıkladı.