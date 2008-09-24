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Dünya

Pakistan'da insansız uçağın düştüğü haberi yalanlandı

ABD, Pakistan'da bir insansız uçağının düştüğü yönündeki haberleri yalanladı

24 Eylül 2008 03:00

ABD, Pakistan'da bir insansız uçağının düştüğü yönündeki haberleri yalanladı. Washington yönetiminden bir üst düzey yetkili, Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde Pakistan askerlerinin bir insansız Amerikan uçağını düşürdüğü haberleri üzerine "Böyle bir şey olmadı" açıklamasında bulundu.

 

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir yetkili de Pakistan'da insansız uçaklarının düşmediğini belirterek, bakanlığının herhangi bir insansız uçağının kayıp olmadığını ifade etti. Pakistanlı yetkililer dün akşam yaptıkları açıklamada, Güney Veziristan'ın Afganistan sınırı yakınlarındaki Celal Hel köyünde, Pakistan askerlerinin insansız bir uçağı düşürdüklerini bildirmişti.

 

Pakistan haber kanalları, bölgede ABD'ye ait bir insansız uçağın düştüğünü, uçağın düşme nedeninin ise henüz bilinmediğini duyurmuştu. ABD'ye ait insansız uçakların, Pakistan'ın kuzeybatısında militanların bulunduğu hedeflere füze saldırıları düzenlediği belirtiliyor.

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