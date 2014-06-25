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Dünya

Pakistan'da iniş yapan uçağa saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Pakistan'da, Bacha Khan Peşaver Havaalanı'nda Riyad'dan gelen uçağın inişi esnasında yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25 Haziran 2014 03:25

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad kentinden 178 yolcusu ile havalanan uçağa, Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarındaki kenti Peşaver'e inişi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Olayda 5 merminin isabet ettiği  uçaktaki yolculardan bir kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

Pakistan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın saldırıya rağmen güvenli bir şekilde havalimanına inmeyi başardığı belirtildi. Havaalanındaki  uçuş trafiğinin normal seyrinde devam ettiği, saldırıyı üstlenen olmadığı kaydedildi.

Pakistan ordusu bir hafta önce başlattığı ve halen devam eden hava operasyonlarındai, Peşaver kentinin başkenti olduğu Hayber-Pakthunkva Eyaleti yakınlarındaki Kuzey Veziristan bölgesinde yaklaşık 300 Taliban militanının öldürüldüğünü açıklamıştı.

 

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