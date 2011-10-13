-Pakistan'da ikinci Amerikan saldırısı MİRANŞAH/WASHINGTON (A.A) - 13.10.2011 - Amerikan insansız hava araçlarının bugün Pakistan'ın kuzeybatısındaki aşiretler bölgesine düzenledikleri ikinci hava saldırısında, 6 aşırı dinci militanın öldüğü bildirildi. Pakistanlı askeri yetkililer, sabah düzenlenen ve Hakkani örgütünün 6 mensubunun öldürüldüğü ilk saldırının ardından ikinci bombardımanda, Güney Veziristan'ın komşusu Birmal'deki bir isyancı grubunun hedeflendiğini belirterek, Amerikan insansız hava aracının attığı üç füzeyle 6 militanı öldürdüğünü kaydettiler. Öte yandan, Amerikan Hava Kuvvetleri (Air Force), insansız hava araçlarının uzaktan kumanda edildiği merkeze geçen ay bulaşan bilgisayar virüsünün, operasyonları fazla etkilemediğini açıkladı.