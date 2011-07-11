T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN'DA İKİ AYRI PATLAMA İSLAMABAD (A.A)

11 Temmuz 2011 12:59

-PAKİSTAN'DA İKİ AYRI PATLAMA İSLAMABAD (A.A) - 11.07.2011 - Pakistan'ın doğusundaki Batagram'da bir polis merkezinde meydana gelen patlamada beş polis öldü. Express 7/24 televizyonun haberine göre, nedeni henüz belirlenemeyen patlamada bazıları kadın 10'dan fazla kişi de yaralandı. Başkent İslamabad yakınlarındaki askeri depoda meydana gelen seri patlamalarda ise 10'dan fazla güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Televizyon, çok sayıda itfaiye aracı ve ambulansın askeri bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24