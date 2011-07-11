-PAKİSTAN'DA İKİ AYRI PATLAMA İSLAMABAD (A.A) - 11.07.2011 - Pakistan'ın doğusundaki Batagram'da bir polis merkezinde meydana gelen patlamada beş polis öldü. Express 7/24 televizyonun haberine göre, nedeni henüz belirlenemeyen patlamada bazıları kadın 10'dan fazla kişi de yaralandı. Başkent İslamabad yakınlarındaki askeri depoda meydana gelen seri patlamalarda ise 10'dan fazla güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Televizyon, çok sayıda itfaiye aracı ve ambulansın askeri bölgeye sevk edildiğini duyurdu.