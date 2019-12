Pakistan'da 'iç deniz' oluştu

T24 - Pakistan yetkilileri İndus Nehri"nin yeni bölgelerde de yataklarından taşması üzerine ülkenin güneyinde on binlerce kişinin daha tahliye edilmesini kararlaştırdı.







Hayderabad yakınlarındaki 750 bin nüfuslu Thatta da boşaltılması kararlaştırılan yerleşimlerden. Kent halkının yüzde 70'inin su baskınları sonucu yüksek yerlere kaçtığı bildiriliyor. Nehrin daha aşağısında, 400 bin kişinin de Sujawal, Mir Pur Batoro ve Daro kasabalarını terketmesi istendi.



Birleşmiş Milletler'e göre seller sadece son 48 saatte bir milyon kişinin daha evlerinden ayrılmak zorunda kalmasına yol açtı.



Görgü tanıkları karşı karşıya kaldıkları manzarayı ülkenin ortasında bir "iç deniz" oluştu diye tanımlıyor.



Seller Pakistan'ın beşte birini sular altında bıraktı.Thatta'lı Sahib Deno Şah, Kot Almo yakınlarında nehrin taşması üzerine gece vakti evlerini su bastığını, kıymetli neleri varsa geride bırakıp can havliyle kaçtıklarını anlattı. Kendilerine yardım edecek ne bir yetkili, ne asker ne de polis bulabildiklerini belirtti. Yetkililerse ordu ve donanmanın her türlü olanağının kullanıldığını tüm taşıtların seferber edildiğini söylüyorlar. Nüfusun onda biri etkilendi





Pakistan'da sellerin etkisi



Pakistan'ın İndus Vadisi'nin görünümü selin etkisiyle tamamen değişti. Sellerden son bir ayda 17 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. 1 milyon 200 bin ev kullanılamaz hale gelirken, beş milyon kişi evsiz kaldı.



Ülkenin kuzeyinde, Afgan sınırında başlayan seller, yağışların sürmesi ve nehirlerin giderek kabarması ile dağlık olan kuzeyden ülkenin güneydeki ovalarına doğru ilerledi.

Suların yaklaşık 3 milyon 200 bin hektar ekili alanı bastığı tahmin ediliyor. BM'ye göre bu Pakistan'ın tarım arazilerinin yüzde 14'ü. Kuzeyde ise sular şimdi yavaş yavaş çekiliyor. Bu da afetin geride bıraktığı yıkımın daha net çekilde görülebilmesini sağlıyor.



Svat Vadisi üzerinde ABD ordusuna ait bir helikopterle yolculuk eden bir BBC Muhabiri, bölgede yol ve köprü kalmadığını, pek çok bölgenin hala dünyadan kopuk durumda olduğunu belirtiyor.



Selin ekonomik bilançosunu çıkarmaksa henüz mümkün değil.



Ülkede yardım çalışmaları zorlukla yürütülürken,Taliban'ın ülkedeki yabancı yardım görevlilerine saldırı planladığı haberleri endişe yaratıyor.



Amerikan hükümetinden üst düzey bir yetkili BBC'ye isminin gizli kalmasıyla yaptığı açıklamada Pakistan'daki sel felaketine yardım için giden yabancı görevlilere Taliban'ın saldırı planladığı istihbaratı aldıklarını söyledi.



Dikkatler en çok, Pakistan'da en radikal şiddet olaylarının arkasındaki örgüt olarak bilinen Tehrik-i Taliban militanları üzerine çevrili.



El Kaide'yle yakın ilişki içinde olan Pakistan merkezli Taliban militanları, sel felaketine yönelik uluslararası yardımın reddedilmesi çağrısında bulunmuştu.