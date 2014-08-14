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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da hükümet karşıtları meydanlarda

Pakistan'da hükümet karşıtları tarafından düzenlenen gösterilere geniş katılım bekleniyor.

14 Ağustos 2014 12:51


Muhalefet partileri, Başbakan Navaz Şerif karşıtı gösterilerde herkesi sokağa çıkmaya davet etmişti.

Eylem, Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han ve Pakistan Halk Hareketi lideri Tahir-ul Kadri tarafından düzenleniyor.

İmran Han, Navaz Şerif'in istifasını ve erken seçimlere gidilmesini talep ediyor. Navaz Şerif, geçen yıl mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerini hileyle kazanmakla suçlanıyor.

Pakistan Halk Hareketi lideri Tahir-ul Kadri, gösterileri, "hükümeti devirmeyi amaçlayan bir devrim yürüyüşü" ilan etti.

Navaz Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında hile iddialarının yargı organları tarafından araştırılması önerisinde bulundu. Tahir-ul Kadri öneriyi reddetti.

Hükümetin başkent İslamabad'a çıkan yolları trafiğe kapatmayı planladığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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