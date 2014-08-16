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Dünya

Pakistan'da hükümet karşıtı gösteri

Pakistan Adalet Hareketi Partisi ve Pakistan Halk Hareketi, hükümet karşıtı ilk mitingini İslamabad'da gerçekleştirdi

16 Ağustos 2014 23:20

Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han, Başbakan Navaz Şerif istifa edene kadar gösterileri sürdüreceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ve Pakistan Halk Hareketi Partisi'nin 14 Ağustost'a başlattıkları gösterilerde partiler başkentteki ilk mitinglerini gerçekleştirdi. Ülkenin Hindistan sınırındaki Lahor kentinden yola çıkan ve İslamabad'a gelen binlerce kişiye seslenen liderler Başbakan Navaz Şerif'in istifasını istedi.

Kentin Aabpara bölgesinde birbirine paralel uzanan iki ayrı caddede aynı anda gösterilerini sürdüren iki parti lideri de sistem ve hükümet değişene kadar protestoları bitirmeyeceklerini ifade etti.

Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han, konuşmasında partisiyle hükümet arasında yapılan hiçbir gizli anlaşma olmadığını belirterek, "Başbakan Navaz Şerif istifa edene kadar buradan ayrılmayacağız. Onu istifasını sunana kadar affetmeyeceğiz" dedi.

PTI lideri Han, 2013 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde kedisine karşı hile yapıldığını iddia etmiş, tüm kanuni girişimlerine karşın sonuçların yeniden gözden geçirilmesi talebinin sonuçsuz kaldığını açıklamıştı. Han, bunun üzerine Başbakan Navaz Şerif ve seçim komisyonunun istifası talebiyle Lahor'dan İslamabad'a "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında protesto başlatacağını duyurmuştu.

 Pakistan Halk Hareketi lideri Tahir-ul Kadri de haziranda ülkeye devrim yapma iddiasıyla dönerek hükümetin istifasını istemişti.

 

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