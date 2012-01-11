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Dünya

Pakistan'da hükümet ile ordu arasında yeni kriz İSLAMABAD (A.A)

11 Ocak 2012 18:59

-Pakistan'da hükümet ile ordu arasında yeni kriz İSLAMABAD (A.A) - 11.01.2012 - Pakistan'da Ordu Komutanı General Eşvak Kayhani, Savunma Bakanı Sekreteri Naim Halid Lodhi'nin, Başbakan Yusuf Rıza Gilani tarafından görevden alınmasını ve gelişen olayları değerlendirmek için üst düzey komutanları yarın toplantıya çağırdı. Ordu Basın Bilgilendirme Merkezi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, Ordu Komutanı General Kayhani'nin aralarında kuvvet komutanlarının da bulunduğu beş generalden oluşan genelkurmay karargahını son gelişmeleri değerlendirmek için ordunun Ravalpindi kentindeki karargahında yarın toplantıya davet ettiği duyuruldu. ISPR daha önce yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı Sekreteri Lodhi'nin görevden alınmasına sert tepki göstermiş ve Başbakan Gilani'nin kararını ''ciddi sonuçlar doğurabilir'' diye değerlendirmişti. Son günlerde gündemi işgal eden, hükümetin ordu ve yüksek yargıyla arsındaki gerilimin gölgesinde yapılacak komutanlar toplantısında çıkacak sonuçlar merakla beklenirken, Başbakan Yusuf Rıza Gilan'nin bu akşam televizyondan halka seslenmesi bekleniyor. Pakistan medyasına göre, Başbakan Gilani'nin halka yapacağı konuşmada, ülkede ''momogate'' olarak adlandırılan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Micheal Mullen'e yazdığı kendi askerlerini şikayet eden mektup, Lodhi'nin görevden alınmasının gerekçeleri, yüksek yargı ve ordunun hükümete karşı tutumunu değerlendirecek ve son zamanlarda ordu ile yargının kıskacında kalan ''hükümeti'' için kamuoyundan destek isteyecek.

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