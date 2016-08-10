Pakistan'da Gülen Cemaati'ne ait okullarda 28 müdür görevden alındı

Pakistan'da faaliyet gösteren Pak-Türk Uluslararası Okulları'nın müdürleri görevden alındı.

BBC Urdu Servisi'nin haberine göre, görevden alınan 28 okul müdüründen 23'ü Türk vatandaşı.

Okulların, Fethullah Gülen Cemaati'yle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 Ağustos'ta Pakistan'a yaptığı günü birlik ziyarette, Pakistanlı yetkililere bu okulların kapatılması talebini iletmiş "Pakistan'daki FETÖ okullarında eğitim gören öğrenciler ve aileler zarar görmeden bu okullara ilişkin alınacak bir tedbir üzerinde çalışıyoruz" demişti.

BBC Urdu'ya konuşan Pak-Türk Okulları'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise bu okulların hükümet tarafından kapatılacağına dair bir bildirim yapılmadığını ve okulların yaz tatilinden sonra 15 Ağustos'ta tekrar açılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bazı ülkeler Gülen okullarını kapatmaya neden direniyor?

Yönetim Kurulu'nda üç Pakistan, üç Türk vatandaşının bulunduğu Pak-Türk Eğitim Vakfı ise Gülen Cemaati'yle bağları olmadığını iddia ediyor.

11 bin öğrenci

BBC Urdu'nun haberine göre okul yetkilisi, Pakistan genelinde 80 Türk öğretmenin 11 bin öğrenciye eğitim verdiğini söyledi ve okullarda Gülen Cemaati'yle ilgili propaganda yapıldığı iddialarını reddetti.

Yetkili okulların faaliyetlerinin ve eğitim müfredatlarının, Pakistan'ın saygın eğitim idare kurulları tarafından onaylandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan ziyareti sırasında "Bu organizasyonun Pakistan ve diğer birçok ülkede kuruluşları olduğu sır değil" demişti Pakistan Dışişleri Bakanı Sartaj Aziz ise, okulların inceleneceğini ama 'iyi yönetildikleri ve iyi eğitim verdikleri için' açık tutmayı umduklarını kaydetmişti.

Diğer yandan Çavuşoğlu bugünkü konuşmasında ise Libya'da Gülen Cemaati'yle bağlantılı okulların kapatıldığını ifade etti.