Pakistan'da göl taştı

T24- Ulusal Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Sacid Nedim, Himalaya Dağları'ndan karın erimesiyle gelen suyun zemin sularıyla birleşmesi nedeniyle gölün su seviyesinin yükseldiğini ve taştığını, civardaki köylerde yaşayan 14 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.



Evlerini terk etmek zorunda kalanların 10 bin kadarının Şangla, Manşehra ve Kohistan'da kurulan çadır kentlere yerleştirildiğini belirten Nedim, 4 bin evsizin de yakın köylerdeki akrabalarının yanında barındığını kaydetti.



Nedim, son yağışların neden olduğu heyelan sonucu bölgede birçok yerleşim merkezine ulaşımın imkansız hale geldiğini, ulaşım sağlanamayan köylere helikopterlerle yardım götürüldüğünü ifade etti.



Öte yandan, yağış ve eriyen karın etkisiyle Pakistan ile Çin'i birbirine bağlayan Karakurum kara yolunda toprak kayması sonucu oluşan hasarın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.